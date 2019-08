Wilmer Dios: “Consejeros han evadido su responsabilidad de fiscalización”

Síguenos en Facebook

Luego que el Consejo Regional de Tumbes optará por no continuar con el procedimiento administrativo en contra del vicegobernador regional José Alemán Infante, Wilmer Dios arremetió contra los consejeros, tildándolos que han evadido su responsabilidad de fiscalización.

ACCIÓN

Wilmer Dios Benites mostró su molestia luego que, en la última sesión los fiscalizadores regionales por votos de mayoría optaron por devolver su pedido contra José Alemán, y manifestó que como ahora a él se le ha dado las facultades para actuar, pronto resolverá esta situación.

“El consejo ha evadido su responsabilidad de fiscalización, porque no ha dicho absolutamente nada; sin embargo, me han dado las facultades a mí y las recojo para yo tomar una decisión. Todavía no he analizado, no puedo realizar denuncias porque no es mi competencia, pero la decisión que se tome seguramente se va derivar o no a una institución competente”, declaró Dios Benites.

A pesar de esta postura que sostiene en contra del vicegobernador, Dios Benites dijo que no tiene ninguna aspereza ni contra los consejeros ni en contra de José Alemán.

“Todos estamos trabajando perfectamente bien, lo que yo busco es que la institucionalidad no se resquebraje”, precisó.

DECISIÓN

En la sesión de consejo del miércoles 14, la mayoría de los fiscalizadores coincidieron en la petición del mandatario regional no tenía asidero legal, y es que la disposición dada en su momento por José Alemán como gobernador encargado nunca surgió efecto, tal y como lo admitió Burgos Herrera en la misma sesión.

“Yo considero que esa petición no tiene ni pies ni cabeza, hay muchos vacíos y no hay nada que investigar porque nunca surgió efecto el memorando contra Burgos, porque finalmente fue Wilmer Dios quien lo separó”, dijo el consejero Antonio Espinoza.