Wilmer Dios descarta cambios en hospital regional pese a pedido de vicegobernador

El gobernador Wilmer Dios Benites declaró que él solo evalúa resultados para definir la continuidad de sus funcionarios, y que, pese a los pedidos hechos por el Consejo Regional y el mismo vicegobernador, no cambiará a los directivos del Hospital Regional de Tumbes (HRT).

DISPUTA

A menos de los 100 primeros días de gestión se ha generado una controversia por la crisis asistencial que se vive en el nosocomio regional, la misma que ha sido constatada por el vicegobernador José Alemán Infantes, quién como médico de la región lamentó que no se este brindando calidad de atención al paciente en el hospital, por lo extendió su pedido para que incluso cambien al director regional de Salud, Óscar Zapata Yamunaqué.

“Lo que queremos es a un director que asuma las cosas y tenga la altura de hacer las cosas, no de estarse peleando con el personal de salud. Vemos que han despedido a médicos sin siquiera conversar con ellos. Lo que se quiere es mejorar la atención del paciente”, dijo José Alemán.

Agregó que en su experiencia como médico y con el respaldo del gobernador, se busca que en el sector salud no hayan jefes, sino líderes.

“El gobernador decía que yo soy el especialista en salud, es por eso que he pedido estos funcionarios den un paso al costado, le he comunicado a él (gobernador) que no merecen estar allí y yo le quito la confianza directamente”, declaró.

RESPUESTA

Sin embargo, a pesar de lo dicho, el gobernador Wilmer Dios Benites señaló que él evaluará resultados y no recomendaciones. Pero al ser consultado por los resultados del director del hospital dijo desconocer.

“Para mí, él está trabajando y está dando resultado porque viene implementando lo que no había”, recalcó.

Wilmer Dios sentenció que todos sus funcionarios se quedarán en la gestión mientras den resultados.

En tanto el consejo regional ya oficializó el pedido respectivo.