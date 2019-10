Wilmer Dios: "Hay obras que se liquidaron, pero nunca se ejecutaron"

Síguenos en Facebook

Para evitar ser denunciado por omisión de funciones, el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Florentino Dios Benites, ha indicado que se está procediendo a recabar información sobre una serie de obras abandonadas por anteriores gestiones.

"Nosotros no vamos a parar hasta ordenar el gobierno, hay obras que se han liquidado y definitivamente nunca se ejecutaron; por ejemplo, estoy levantando el proyecto de (irrigación) margen derecha del río Tumbes, pero se licitó y le giraron nueve millones de soles al empresario y nunca presentó un informe. Estamos haciendo el corte y las denuncias respectivas", expresó.

Agregó que el referido acto de corrupción se registró durante la gestión del hoy encarcelado Gerardo Viñas.

"El gobierno que se ha ido (el de Ricardo Flores) no ha dicho absolutamente nada, yo no puedo pasar por alto porque me denunciarían por omisión. Por tanto, he pedido a todos mis funcionarios que de una vez por todas me vean todos los proyectos para actuar", puntualizó.