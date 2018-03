5 mitos sobre la factura electrónica

Síguenos en Facebook y YouTube

Según lo dispuesto por la SUNAT, unos 14 404 contribuyentes del régimen Mype Tributario, Régimen Especial de Renta (RER) y Régimen General que se incorporaron a la facturación electrónica a principios del 2018, deberán incorporar la herramienta de factura electrónica a partir del mes de abril.

En este trance surgen muchas dudas y se comentan algunos mitos sobre la factura electrónica, para esclarecer las dudas, Armando Sanchez, Gerente Comercial de Digiflow, no habla sobre los 5 mitos de la factura.

1. LA FACTURA ELECTRÓNICA ES CARA

Una empresa que incorpora la solución de factura electrónica, puede generar un ahorro de casi 90% en los gastos de papel destinados para la impresión facturas. Asimismo, un ahorro de similar proporción en traslados y courier relacionados a la repartición y recepción de facturas para los clientes.

2. NO ME HACE MÁS COMPETITIVO

Por el contrario, incorporar la factura electrónica brinda mayor competitividad porque es una herramienta de transformación positiva. Permite la transparencia de la empresa (pequeña, mediana o grande), volviéndola más confiable ante entidades bancarias y es una fuente de liquidez para las empresas, ya que brinda la posibilidad de cambiar una cuenta por cobrar por caja o capital.

3. LOS TRÁMITES SON MÁS ENGORROSOS

La Factura electrónica permite un ahorro de espacio y un aceleramiento de los procesos administrativos. Esto se debe a que ya no requiere un archivamiento físico de los documentos, todo está en digital. Facilita las gestiones de emisión, búsqueda y demás requerimientos contables asociados al tema de la facturación de toda empresa. Ello representa a la larga un ahorro en “horas hombre”, muy beneficioso. Asimismo ya no existe la “pérdida” de las factura, lo que requería incluso presentar una denuncia policial, con la FE, esto ya no es necesario porque está disponible en un ambiente virtual.

4. SIN SELLO NO HAY VALIDEZ

Muchos empresarios tienen reparos al adoptar la factura electrónica en sus empresas debido a la creencia de que enviarla de manera digital no tendrá ningún mecanismo de acuse de recibo, como el sello de recepción en una factura física. No obstante, los mecanismos de factura electrónica tienen una serie de mecanismos tecnológicos como firma digital, entre otros, que permiten determinar su veracidad y recepción. Es posible también implementar soluciones para seguimiento de correo electrónico donde podemos saber si el correo llegó, se abrió y cuándo ocurrió todo esto, así podemos confirmar que el ciclo de envío se completó.

5. NO HAY PROTECCIÓN DE DATOS

Otro mito es pensar que los datos están expuestos en el mundo digital. La información de facturación es un activo valioso de las empresas por lo que está protegida por herramientas de seguridad y protección de datos. Incluso, algunas empresas como Digiflow están en el proceso de obtener un ISO 27001 como parte del plan de SUNAT respecto a ser PSE y OSE.