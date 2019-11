Abogado de Tilsa Lozano postulará al Congreso por Solidaridad Nacional

Síguenos en Facebook

Yorry Warthon, abogado de Tilsa Lozano y otras personalidades del mundo del espectáculo, tiene pensado participar por Solidaridad Nacional en los comicios congresales que tiene previsto desarrollarse el próximo 26 de enero del 2020.

En diálogo con Correo, el abogado de profesión confirmó que fue invitado a ser candidato por Solidaridad Nacional con el número 10. Esto, con el propósito de hacer un cambio generacional en la clase política.

“Los partidos con mayor cuestionamiento son el APRA y Fuerza Popular. He sido invitado a ser candidato por Solidaridad Nacional, y acepto tal invitación con alto sentido de responsabilidad y compromiso. No me define el color político, sino la determinación por un cambio generacional en la clase política. Es momento que más jóvenes con real interés en cambiar el rumbo político del Perú se sumen. El periodo es corto, pero asimismo constituye un desafío y gran oportunidad para las nuevas generaciones”, comentó en exclusiva.

Warthon fue la defensa de varias personalidades del mundo del espectáculo y deportivo. Recordemos que fue abogado de Tilsa Lozano, Flavia Laos, Sheyla Rojas, Macarena Vélez, Michelle Soifer, y del futbolista Paolo Guerrero.

Vale indicar que las excongresistas de Fuerza Popular, Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma, también volverán a participar en los comicios congresales pero esta vez por Solidaridad Nacional.