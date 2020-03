Por Johnny Padilla Orbegoso

A sus 21 años, Abraham Mateo ha logrado acceder a privilegios en la industria musical que muchos de sus colegas veteranos del pop latino le envidiarían; cantar al lado de Jennifer Lopez. La diva y el joven intérprete grabaron a dúo el tema “Se acabó el amor”, video con 178 millones de vistas y que se suma a la lista de éxitos del español, que regresa a Lima para ofrecer un concierto el 15 de mayo en el C.C. Barranco Arena.

Y precisamente Lopez le dio un consejo vital que el muchacho sigue a la hora de manejar su carrera. “Cuando estábamos en plena grabación del video y vio a mi mamá como parte del equipo me dijo: ‘siempre tenla cerca, ellas saben lo que uno debe hacer. Su opinión hay que tomarla en cuenta’”, revela Mateo a Correo.

Con él éxito que tienes. ¿Tu mamá es la que te mantiene ubicado?

Mi madre (Susana Chamorro) es muy importante para tener siempre los pies sobre la tierra, una persona clave que me permite disfrutar de cada experiencia en una carrera en la que muy fácil te puedes desubicar. Ella me ayuda mucho, no me regaña, es más amiga que madre.

Tu familia en general promovió tu afición por la música.

Cuando era mi pequeño, recuerdo a mis papás en la sala de la casa escuchándome cantar como si les estuviera ofreciendo un concierto. Les encantaba, por eso, ellos me empujaron para seguir la carrera, hoy están contentos y orgullosos con lo que me está pasando. Siempre busco tenerlos cerca para no olvidar mis raíces, ni renegar de donde vengo.

¿A tu edad cómo manejas una carrera que lleva ya varios y que está en ascenso?

Yo siempre he tenido claro que a lo me quería dedicar era a la música, siempre me concentré en trabajar por eso. La música es una pasión que además es mi trabajo y lo disfruto, lo asumo con responsabilidad y con mucha satisfacción por cada logro. Cuando estoy componiendo o haciendo un disco, soy muy pesado conmigo mismo, soy perfeccionista, pero no me abruma porque no deja de ser mi pasión.

Empezaste en el pop, pero ahora estás más cercano al reguetón, el urbano. ¿Cómo ves el auge de ese género en el mundo?

Yo creo que el reguetón es un estilo de música que se entiende en todo el mundo y que tiene un ritmo que invita a bailar, por eso pega inmediatamente. Además es un orgullo que un género musical eminentemente latino esté reinando en el planeta. Estoy orgulloso de ser parte de ese movimiento increíble, de estar en ese grupo de gente talentosa que lo integra.

El género también en los últimos tiempos promueve los “featuring”, esas uniones musicales tan celebradas...

Y eso me parece súper bien, que los cantantes estén dispuestos a colaborar entre ellos para que un tema crezca más todavía. Esa posibilidad de hacer fusiones, mezclar estilos y culturas es un gran aporte, al final todos nos favorecemos.

Un joven de tu edad no solo debe pensar en el trabajo. ¿Tienes tiempo para la diversión?

¿Te digo la verdad? Soy poco de salir, la mayoría de mis ratos libres me quedo en mi casa componiendo en el estudio que tengo. Me concentro en escribir mis canciones, por allí cuando me programo salgo con los amigos, pero mi pasión es la música y por ahora es lo que más me interesa. Así que estar en casa creando canciones es mi prioridad.

Abraham Mateo, cantante español

En 2009, con solo diez años de edad, grabó con EMI Music Spain su primer álbum titulado Abraham Mateo. En 2012, firmó con Sony Music Spain, ​ sello con el cual publicó tres exitosos álbumes de estudio.