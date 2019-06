Actor que dio vida a Timoteo arrepentido de no avisarle a Karina Rivera de su despido

Síguenos en Facebook

El actor Ricardo Bonilla, quien le dio vida al recordado Timoteo y tuvo de compañera a Karina Rivera, contó la razón del por qué terminó el show infantil televisivo "Karina y Timoteo".

En una entrevista al programa Acción Web Media, Bonilla manifestó que ya sabía que Rivera ya no iba a continuar en el programa.

“El día que los directivos deciden que ya no iba a estar Karina, a mí me llaman antes de empezar la grabación para decirme lo que estaba sucediendo y lo que iba a pasar”

Confesó que se equivocó al no hablarlo con Karina, por su su poca experiencia televisiva y que los mismos directivos le solicitaron se mantenga en silencio.

“Era la inmadurez de un joven inexperto para manejar las emociones, debí haberlo conversado con mi amiga, pero me pidieron que no diga nada”.

Y añadió que la salida de su coestrella de televisión fue un momento muy fuerte.

“Terminó el programa y llamaron a Karina para anunciarle que no estaría más, me dolió mucho la salida en ese momento de Karina, pero igual tenía un guión que seguir”.

“Lo único que me arrepiento es de no haberle dicho a Karina que ella ya no iba a estar en “Karina y Timoteo” y por no llevar más en alto la amistad con ella”, puntualizó Bonilla al referirse si se arrepiente de algún paso en su carrera luego de años.