Actor y escritor Carlos Gassols: "El escándalo no es la carta de presentación de un artista"

Con 89 años, Carlos Gassols está más vigente que nunca en el mundo artístico. Aquel talento que forjó desde que pisó por primera vez las tablas a los cuatro años, hoy es sinónimo de trayectoria y representa la “época de oro” del teatro peruano. El actor de cine, teatro y televisión nos habla de sus miedos, de sus sueños, de su vida junto a la desaparecida actriz Hertha Cárdenas y del legado que busca dejar en la cultura.

Después de 85 años, ¿aún siente la misma sensación de nerviosismo y pasión al ingresar a un escenario? Por supuesto, eso no se pierde nunca. Tanto es así que yo no voy a jubilarme o retirarme de las tablas.

¿O sea, no ha pasado por su mente la idea de retirarse? Jamás. Los que conocen el teatro desde niño, como yo, continúan haciendo teatro hasta que mueren. Si me llaman y estoy en condiciones de salud, acepto. Yo no pienso retirarme del teatro.

Estuvo trabajando mucho tiempo en Buenos Aires, ¿cuál fue el motivo de su regreso? Lo hice porque no quería que Hertha esté lejos de sus padres y hermanos pequeños; a mí nada me detenía porque ya no tenía a mis padres vivos, pero ella sí. Yo quería seguir con ella y hubiera sido egoísta de mi parte llevarla a otro lado. No me parecía justo.

Su esposa, la recordada actriz Hertha Cárdenas, conocía estas razones... Claro. Le dije que yo me hubiera quedado si tenía la seguridad de mandarla una vez al año a ver a su familia, pero no teníamos las condiciones. Con el tiempo, Hertha también me dijo: “¿Por qué nos vinimos? Hubieses tenido éxito y estarías en la cúspide de las producciones en Buenos Aires”.

¿Considera que el teatro es fundamental para el desarrollo de las personas? Es algo que, desgraciadamente, los diferentes ejecutivos y congresos no atienden como deberían. Me encantaría hablar con la ministra de Educación, Flor Pablo, ella entendería que el teatro debe estar en el currículo escolar como una asignatura independiente desde inicial.

¿Cree que se debe trabajar para que la cultura no sea sinónimo de aburrimiento? Por supuesto. La gente de poder piensa que invertir en la cultura es un gasto, cuando en realidad es una inversión que va a mejorar todos los males que tiene el país.

Se dice que la recomendación es relevante para entrar a la actuación, ¿siempre fue así? El tema de la recomendación siempre ha existido. Lo que ya no se hace mucho son las pruebas masivas. Antes colocaban un aviso afuera del teatro cuando necesitaban a un personaje.

Ahora algunos recurren al escándalo para lograr visibilidad en medios... Si estudiaran teatro desde la niñez, serían mejores personas y entenderían que el escándalo no es la carta de presentación de un artista.

En su larga carrera artística, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Quizá la época más difícil fue cuando entró el gobierno de Fujimori y se produjo ese cambio económico tan grande. Algunas compañías no podían continuar sus temporadas. Recuerdo que los precios se elevaron a seis veces su valor, así que el público no podía ir y eso nos afectaba.

¿A qué le tiene miedo Carlos Gassols? A que le pase algo a mi hija o a mi nieta. También temo a que mi desaparición pueda crearles dolor, aunque sé que eso jamás va a pasar, porque la vida continúa después de la muerte. Nosotros nos reciclamos en otra dimensión.

¿Tiene algún sueño por cumplir? Tengo varios sueños frustrados. Uno de ellos es la obra que me ha tomado 10 años escribirla. Se llama Poderoso caballero. Actualmente, solo tengo unas copias de esos escritos. No sé si venderlas o regalarlas para que la pongan en escena, pero la veo muy difícil, porque el montaje es muy caro.

¿Cómo le gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como alguien que ha aportado a la cultura del país. Sé que con el teatro, con la canción popular y la cultura, en general, se puede hacer muchas cosas.

