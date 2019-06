Actriz asegura que Kevin Sorbo, actor de 'Hércules', la acosó sexualmente

El actor Kevin Sorbo, de la recordada serie 'Hércules', fue acusado de acoso sexual por la actriz Haley Webb, quien usó su cuenta de Twitter el supuesto episodio.

Todo comenzó cuando el protagonista de la producción de 1995 criticó en sus redes sociales que las agrupaciones feministas no se hayan "defendido" a la secretaria de prensa saliente de la Casa Blanca Sarah Sanders.

Al ver estas críticas, Webb dijo tras su historia que Sorbo no debería hablar sobre feminismo por su accionar en el pasado.

I don't think the person who repeatedly tried to pressure his 3 decades younger co-star into sleeping with him, publicly shame her on set when she refused to and insist the director add unnecessary sex scenes between us should be flapping his gums about feminism. https://t.co/7kfb8sZvD2

"No creo que la persona que trató repetidamente de presionar a su coprotagonista 3 décadas más joven para que se acostara con él, y a la que avergonzó públicamente en el set cuando ella se negó a tener escenas de sexo innecesarias, debería hablar sobre feminismo", indicó la actriz vía Twitter.

Por su lado, Sorbo no se quedó callado y emitió un irónico mensaje. "Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero, gracias a Internet, puedes decir lo que quieras sobre cualquier persona y no importa si es verdad o no. ¡Ahora eres culpable, punto! Oye, está en internet, ¡DEBE ser verdad!", explicó.

It used to be you were innocent until proven guilty. But, thanks to the internet, you can say anything about anyone and it doesn't matter if it's true or not. You are now guilty, period! Hey, it's on the internet, it MUST be true!

— Kevin Sorbo (@ksorbs) 21 de junio de 2019