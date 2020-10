Chantal Andere informó que dio positivo en prueba de coronavirus (COVID-19), enfermedad que habría contraído durante su participación en el programa “Tu cara me suena”, donde también se registraron otros tres casos.

La actriz y cantante mexicana, de 48 años, dio a conocer la noticia a través de su cuenta personal de Instagram, donde compartió un video en el que cuenta que no ha tenido más síntomas que una tos casi imperceptible.

“Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID, como varios de mis compañeros (en ‘Tu cara me suena’) desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, sólo una tos casi imperceptible, afortunadamente”, comentó en un video publicado hace unas horas en su red social.

“Le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo”, añadió la figura de televisión.

El video de Chantal cuenta con más de 2 mil reproducciones. En los comentarios sus fanáticos no han dejado de escribirle mensajes alentadores.

“Ánimo mi preciosa Chanty. Nuestras oraciones contigo y muy pronta recuperación. Te mando miles de beso”, “Mucha fuerza”, “Estamos contigo. Pronta recuperación Chantal”, “Hermosa, ánimo, bendiciones y más bendiciones para ti y tu familia. Te adoro”, son algunas reacciones de sus fans.

