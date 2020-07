La actriz Ana Pau Cáceres, más conocida por su papel como ‘Polita’ en la telenovela “Vivan los niños”, cumple 26 años de edad en plena pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

La joven que actualmente vive en México no dejó que la pandemia interfiera con su celebración y festejó su cumpleaños en compañía de su hermana y sus amigos.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió algunas fotografías de su celebración. “Sweet #26 like the 80′s baby. Me siento súper agradecida de celebrar este Año Nuevo sintiéndome tan feliz. No puedo pedir nada más porque me siento tan plena. Gracias por sus mensajes, los leo todos”, escribió Ana Pau Cáceres junto a su publicación.

Cabe mencionar que la actriz alcanzó gran popularidad en el 2002, año en el que se estrenó la novela de Televisa que fue transmitida en varios país, entre ellos el Perú.

A diferencia de la apariencia física que presentaba cuando era solo una niña, ahora Ana Pau Cáceres muestra una trabajada figura y se desempeña como una ‘health coach’.

Ana Paulina, además, utiliza el popular medio para contar y aconsejar a las personas que desean bajar un poco de peso, cómo es que logró cumplir sus objetivos.

Aclarando que todo fue a base de “mejorar los hábitos alimenticios, haciendo ejercicios, teniendo paciencia y principalmente mucho amor propio”.

