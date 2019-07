Mayella Lloclla denuncia que sufrió robo en conocido centro comercial (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La actriz Mayella Lloclla preocupó a sus seguidores al contar en las redes sociales que fue víctima de la delincuencia en un centro comercial de Cajamarca.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la actriz peruana dio detalles de lo sucedido e hizo un pedido de ayuda a sus seguidores.

“Estoy en el Open Plaza de Cajamarca. Me fui a tomar unas fotos en unos murales 3D, que justo en mis historias anteriores en Instagram las publiqué y dejé a un costado mi mochila donde llevo mis documentos, cosas personales, y en un ratito ya no estaba mi mochila, desapareció", contó Mayella Lloclla en un video.

Asimismo, la actriz de 33 años pidió que compartan su video para que más gente pueda conocer su historia y recuperar así sus documentos personales.

"No he visto yo personalmente, pero hay una persona de vigilancia que ve y dice que justo las cámaras no están enfocando el mural. Se ve que ingreso a ese espacio y que salgo, pero no se ve a alguien que se lleve mi mochila. Entonces, ¿quién tiene mi mochila? Por favor, a aquella persona que la tenga, lo único que le pido son mis documentos, son muy importantes para mí por favor", agregó Lloclla aún sorprendida por lo ocurrido.