Para los integrantes de la muy golpeada industria del entretenimiento, en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, trabajar resulta toda una bendición. Eso lo sabe muy bien el popular Adal Ramones, quien se da un espacio en pleno rodaje de una película en Cancún para contar a Correo de su próxima visita a Lima que lo tiene muy entusiasmado.

“Para mí será un honor formar parte de la reactivación del sector teatral en Lima con el monólogo ‘Voy a ser papá’ que presentará Plutarco Haza el 21 de mayo en el auditorio Santa Úrsula y que yo dirijo”, nos dice el actor y conductor mexicano. “Mientras eso sucede, sigo trabajando duro. Aquí en las locaciones de la película que estoy rodando, todos tenemos exámenes cada dos semanas, estamos en una burbuja donde no hay ningún contagio porque no podemos ni salir, ni mucho menos nadie puede entrar. Los rodajes de las producciones de cine y de series están muy controladas”, revela Ramones

En el teatro se hace más difícil cumplir esos protocolos por la asistencia de gente...

Por eso tuvimos que esperar más de un año para empezar a proponer todos los protocolos que nos permitieran garantizar que no se produzcan contagios. Y sé que en la sala en Lima donde ofreceremos el espectáculo habrá el distanciamiento exigido y se cumplirá con todas las disposiciones sanitarias,.

Esta vez no estás en el escenario con tus acostumbrados espectáculos de stand up comedy. Ahora diriges a Plutarco Haza.

Él es un gran actor y amigo, nuestras esposas son muy cercanas, nuestros hijos se llevan un par de meses de diferencia de edad, entonces es increíble que podamos levantar esta proyecto y que me invitaran de director de escena. El texto del monólogo nos presenta a un hombre que se rehúsa a ser padre y todo lo que esto conlleva. Se ha escrito en un estilo ameno y estoy seguro que les gustará.

Épocas duras son las que han pasado y siguen pasando muchos de tus colegas...

Tienes toda la razón y quiero hablarte de un punto de vista personal, independientemente de lo que le sucede a muchos amigos del gremio. Para mí, es impresionante permanecer un año y casi tres meses sin pisar un escenario, yo que he sido bendecido con el éxito de mis monólogos ha sido un golpe muy fuerte. El impacto no es nada más en la economía del actor, es del tramoyista, el de la boletería, el acomodador, el de limpieza, el valet parking. Muchos piensan que solo el actor es el perjudicado, pero no es así.

Tremenda llamada de atención que hemos recibido con esta pandemia mundial...

Todos hemos tratado de encontrar una explicación de porqué nos ha sucedido esto y coincido con que fue un campanazo que puso en pausa todo. Nos ha hecho valorar más todo lo que teníamos, la familia, los papás, un trabajo y de repente pasó algo que nos hizo entender que nada es seguro, que lo que más importa es la relación personal, la vida, la salud,

Ojalá aprendamos la lección...

Recuerdo que en plena pandemia abrieron por un momento tiendas de marcas caras y había gente formando cola comprando cosas, realmente siempre habrá gente que no tendrá empatía por el prójimo. Pero la mayor parte del mundo me emociona decir que algo ha cambiado para bien. Nosotros iremos a poner un granito de arena a Lima porque queremos que la gente se entretenga, habrá gente que diga: ‘ahorita no tengo para comprar un boleto para ir al teatro’. Pero habrá otro público que sí y ellos podrán sentir que la vida está volviendo a la normalidad.

Adal Ramones

Presentador de televisión. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Monterrey. Conduce, produce y dirige exitosos programas de televisión, también ha estado al frente de exitosas obras de teatro.

