Hace casi dos años, antes de iniciarse la pandemia, Adolfo Aguilar se inscribió en un taller de stand up, para aterrizar en un unipersonal, ideas que le daban vuelta en su cabeza, pero en pleno proceso llegó la crisis sanitaria y todo quedó detenido. “Me encontré de pronto en un escenario bien complicado de depresión que me llevó a identificar situaciones en mi vida que no tenía claras, como por ejemplo; mi amor propio. De pronto me di cuenta que no era sólido, no me quería, no me tenía mucho respeto y me di cuenta de que el origen de esta baja autoestima, era una homofobia interna, homofobia personalizada contra mi mismo, no contra terceros”, nos dice a corazón abierto Aguilar.

Homofobia interiorizada, que es la más peligrosa para quien busca reconocerse...

Exactamente, y me di cuenta que nunca, aunque yo lo creía, nunca me había aceptado al cien por ciento y esto me generó una baja autoestima que me llevó a sabotearme en muchas cosas, no solamente en el amor, sino que en mis cosas personales, laborales y en mis relaciones generales. Ahí comenzó el trabajo para poder superar este tema, que probablemente no lo he superado totalmente, pero estoy trabajando en ello.

¿Armar tu unipersonal fue una especie de terapia?

Cuando descubro toda esta situación y comienzo a trabajar con una coach, le pido a Rodolfo Reaño (productor) que necesito traducir lo que estoy sintiendo en un stand up. Creo que mi misión en este momento de mi vida es hacer que la gente no sufra lo que yo he sufrido, y tratar de que mi historia llegue a ellos y se identifiquen con lo que me ha pasado, porque en esencia no solo porque tenga que ver con el tema de la aceptación de mi homosexualidad.

Básicamente es un tema de aceptación en general...

Y ese es el fin del unipersonal “Por dónde salgo”. hacer que la gente entienda que aceptarte es lo más importante para un ser humano, no hay nada de malo en ser diferente. Debemos entender que todos podemos ser felices, y yo, la verdad, he sido tan infeliz que me gustaría que la gente no pase por eso.

A estas alturas, en pleno siglo XXI, no debería ser relevante interesarse en la sexualidad de la gente.

No debería ser importante, pero sí creo que es el momento para empezar a decirlo, publicarlo y no tener vergüenza de lo que eres, de lo que fuiste y de lo que vas a hacer. Yo tengo la esperanza que llegará un momento en el que no habrá que admitir, y menos explicar, si eres alto, flaco, gordo, homosexual, transexual, bisexual o lo que sea

Y eres consciente que esta suerte de confesión generará mucha empatía, respaldo, pero también habrá gente que te atacará.

Realmente nunca he tenido haters, gente que me ataque, ni nada por el estilo, quizá por el tipo de trabajo que hecho. Debo reconocer que estoy trabajando mucho en el amor propio y autoestima, cualquier cosa que me puedan decir o atacar no me va a dañar. Cualquier persona que esté trabajando seriamente en un proceso de aceptación no se tiene que preocupar por el qué dirán.

Hay mucho de valentía en mostrarse al desnudo en un espectáculo unipersonal.

Y yo no me estoy guardando nada, sin ser ofensivo y agresivo porque no es mi esencia, estoy contando prácticamente mi vida en una hora y media. Ha sido muy difícil, porque hay que hacerlo tratando de no ofender a nadie, hay muchas personas relacionadas a mi vida a quienes no les pregunté, solo les dije que sería un unipersonal, pero todos me dijeron: ‘bueno está bien, es tu vida’, y eso incluye a mi familia y hasta mis ex.

¿A partir de ahora vamos a ver a un Adolfo Aguilar distinto, más tranquilo, más seguro de sí mismo?

Yo creo que el personaje de la televisión siempre ha sido un tipo divertido, encantador, seguro de sí mismo, fuera de los escenarios era diferente. Ahora podré tener un arma más para hablar de un tema que nunca me permití hablar que es el homosexualismo en cualquier circunstancia y en cualquier situación, eso me suma y me da una sensación de seguridad muy alta, me siento muy seguro de lo que hago, y capaz de llevar esa situación a dónde tenga que llevarla para que funcione y le sirva a cualquier persona que necesite oírlo.

Adolfo Aguilar

Actor. Con más de 20 años en la industria del entretenimiento, Adolfo Aguilar ha participado en más de 12 obras de teatro en el Perú, ha conducido los programas número uno de la televisión y ha dirigido exitosas películas nacionales.

MÁS NOTAS DE ADOLFO AGUILAR