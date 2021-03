Tras su retorno a la conducción de “Yo Soy”, los sábados en “Grandes batallas. Grandes famosos”, Adolfo Aguilar afirma que los programas que conduce en televisión son como “relaciones sentimentales”, y como tal espera que nunca se terminen.

“Ahora el programa tiene otro aire, se siente mucho más fresco, hay una dinámica diferente con los jueces extranjeros. De verdad, ha refrescado muchísimo la pantalla, yo creo que este programa debería tener para rato”, vaticina el también actor.

“Debo de reconocer que se movió un poco mi corazoncito al regresar. Cristian (Rivero) me escribió para felicitarme, más contento no puedo estar; pero conmigo o sin mí, el programa funciona muy bien”, añadió.

CONFIESA DEPRESIÓN

Respecto a su salud emocional, el conductor confiesa que como a todos, la incertidumbre de la pandemia recrudeció en él una situación de ansiedad y depresión muy complicada, lo que motivó hacer algunos cambios sustanciales en su estilo de vida para reenfocar la forma de enfrentarse a la vida.

“Clínicamente, me han declarado como una persona depresiva. Periódicamente me controlo y tomo mis pastillas, hago mucho deporte, pero no me impide seguir trabajando con el mismo sentido del humor y la misma actitud de siempre”, sostiene.

“Solamente debo estar controlado y generar la mayor cantidad posible de endorfinas. Creo que me ha hecho bien en el largo plazo, porque la persona que se fue de la televisión en el 2019 no es la misma que está regresando en este 2021”, remarca.

OBJETIVOS PARALELOS

Sin embargo, Adolfo asegura que no se duerme en sus laureles y que haber retornado a la conducción televisiva no impide que siga trabajando con sus otros proyectos artísticos en el campo del entretenimiento, desde sus facetas como actor, productor y director de cine.

“Sigo haciendo producción y dirección de cine. Estoy viendo opciones actorales que me han ofrecido, y he descubierto que la actuación es la razón por la que yo comencé en esto del entretenimiento, y que fui dejando un poco de lado por la conducción en televisión y la dirección de cine”, argumentó.

