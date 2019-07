Adopción responsable: Conoce quién se quedó con el perro adoptado por Vanessa Terkes y George Forsyth

Síguenos en Facebook

Como se recuerda, el año pasado, en el programa ‘Los animales me importan’, George Forsyth presentaba a Chimpandolfo, un tierno cachorro que adoptó junto a Vanessa Terkes luego de casarse.

Ante la reparación de la pareja, el equipo de Magaly Medina, abordó a Vanessa Terkes para preguntarle sobre la situación de la mascota.

"Está bien. Ahorita no (no está con ella). La verdad es que no quiero hablar del tema. Sí, claro que sí (está bien el perro)", comentó Vanessa Terkes.

La actriz decidió no comentar más sobre la mascota, ya que comentó que se encontraba pensando en otras cosas, pues estaba con su mamá yendo al mercado.

Cabe mencionar que la producción de ‘Magaly TV: La Firme’ se contactó con George Forsyth para saber el paradero de la mascota, pero no contestó.