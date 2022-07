“En realidad mis influencias son bien variadas, pero en mis inicios me pegué bastante con con el soul, lo descubrí a través de Amy Winehouse que fue cuando estaba en el colegio, esa sensación antigua en su voz me llevó a descubrir el soul. Antes de eso escuchaba pop, lo que se programaba en la radio”, dice Bello.

¿Y por esa influencia todas las canciones de tu primer disco, suenan a soul y rhythm and blues y las escribiste y grabaste en inglés?

Me pegué mucho con estos géneros y ya terminando el colegio me metí a clases de canto y empecé a cultivar un poco más mi interpretación, mi voz, que se nutrió mucho de esos géneros que venía escuchando en esa época. Luego, cuando empecé a hacer mi propio proyecto, terminé lanzando canciones en inglés porque se me hacía fácil componer en ese idioma.

Pero luego empezaste a explorar otros sonidos...

Luego de lanzar mi primer disco en inglés me puse a escuchar otro tipo de música y empiezo a descubrir cosas nuevas en español de la región. Empecé a escuchar también esa música que sonaba a antigua, pero que era contemporánea y también empecé a nutrime en el bolero.

Todo ese proceso por el que pasabas siempre estuvo al margen de la tendencia musical del momento, estabas en tu burbuja.

Totalmente, siempre conectado mucho con lo antiguo, no sé, hay algo entre la melancolía y ese romanticismo que tiene esa época, pero sin embargo, también apasionado. No me despertaba el lado creativo lo que era tendencia.

Con tu experiencia, una vez más se demuestra que hay que hacer la música que te nace, no por modas, eso es ser auténtico.

Sí, y no te voy a mentir que no se me presentaron muchas interrogantes en mi cabeza sobre lo que estoy haciendo, y hasta me puse a pensar que si quería vivir de esto, quizás tenía que hacer algo de urbano. La verdad es que me di cuenta que me sentía tan bien haciendo lo que de verdad me gusta que no me hice problemas.

Y si aparece un importante sello pero te sugiere hacer cambios a tu propuesta, ¿harías concesiones?

No sé si eso me haría feliz, creo que es importante mantenerse independiente hasta que tu proyecto se desarrolle lo suficiente para poder luego plantear tus condiciones. Yo creo que hay proyectos independientes grandes que están destacando en el extranjero, la verdad es que no hay límites para un proyecto propio con todas las tecnologías con las que se cuenta en la actualidad.

¿En estos tiempos ya no hay género musical chico?

En el mercado actual se mueven géneros musicales que pueden generar más dinero, más público, pero eso no quiere decir que los otros tengan su camino blqueado. Hay muchas maneras de hacer música, de repente no te vuelves un Bad Bunny, pero sí una Natalia Lafourcade, Mon Laferte, un Leiva o Gian Marco, hay caminos distintos para hacer música, ya depende de ti si quieres elegirlos.

Adrián Bello

Cantante. Recientemente estrenó su single “Volver atrás”, que formó parte de la banda sonora de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, película dirigida por Bruno Ascenzo y protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias y que fue el primer proyecto original de Netflix en el Perú.

