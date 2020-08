Agatha Lys, una de las videntes más conocidas de Perú, reveló a todos sus seguidores que también contrajo la enfermedad del coronavirus y viene sufriendo de una fuerte neumonía, que casi la lleva de emergencia a un centro médico. Incluso afirmó que en dos pruebas rápidas salió negativa y recién cuando estuvo al borde del colapso, salió positiva con una prueba molecular.

Lys narró en su Instagram y otras redes sociales los síntomas que está padeciendo producto de esta enfermedad, que le ha costado la vida a miles de personas en todo el mundo.

“Hoy me quiero comunicar con todas las personas que generosamente me siguen y me brindan su cariño. Es para contarles que lamentablemente he dado Positivo a la prueba del COVID-19. Tomé todas las precauciones del caso y he seguido cuarentena desde que empezó. Casi no he salido, pero cuando te toca, te toca”, explicó en su relato Agatha.

La conocida vidente agregó que estuvo a punto de ser llevada de emergencia debido a la falta de oxígeno que le provocó la neumonía, pero con la advertencia que no ib a a encontrar una cama disponible.

AGATHA LYS EN CONTRA DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS

Agatha Lys también contó que se realizó dos pruebas rápidas y en ellas salió negativo al coronavirus. “Lo horrible es que las pruebas rápidas no te dan un resultado determinante ( me hice dos PRUEBAS RÁPIDAS = NEGATIVAS) y mientras tanto el tiempo va transcurriendo peligrosamente”, explicó.

Por ello lamentó que solo las personas que cuenten con dinero puedan realizarse las pruebas moleculares para conocer si uno tiene o no la enfermedad. “Ésta recién me dio POSITIVO cuando yo ya había estado al borde del colapso”, escribió.