La modelo Aída Martínez volvió a pronunciarse en sus redes sociales para denunciar que viene siendo víctima de mensajes racistas y machistas, luego de que Magaly Medina la acusara de vender productos ‘bamba’.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality que actualmente se encuentra embarazada contó que varios usuarios continúan criticándola por el informe presentado en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

“Quiero comentarles algo de modo genérico, claro que también tiene que ver un poco con mi caso en particular”, comenzó diciendo Aída Martínez.

Aída Martínez denuncia que recibe comentarios racistas y machistas

“Una persona, cuando entra a la red social de otra para comentar algo sobre un tema, primero tiene que informarse, empaparse del tema, indagar, investigar y si no lo quiere hacer es porque no es de su interés y si no es de su interés el tema, entonces para qué tomarte esos segundos en comentar, sino te importa o solamente te dejas guiar por lo poquito que has visto y sobre eso te basas en hacer un comentario denigrante, malo, racista, machista...”, prosiguió la modelo peruana.

Asimismo, Aída Martínez pidió a sus seguidores que no se dejen influenciar por algunas noticias que ven en los programas de espectáculos para hacer comentarios denigrantes. “No entiendo por qué tomarte el tiempo de comentar si no sabes del tema”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza saca cara por Aída Martínez

ZONA POPULAR | Janet Barboza saca cara por Aída Martínez