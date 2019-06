Aída Martínez revela en dónde conoció Jefferson Farfán a Yahaira Plasencia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La modelo Aída Martínez contó en 'El Valor de la Verdad' que el delantero de la selección peruana Jefferson Farfán conoció a la cantante salsera Yahaira Plasencia en una discoteca de Lima.

Según Martínez, fue cuando la salsera pertenecía al grupo musical 'Son Tentanción' y estaba en una presentación.

"Esa noche estaba 'Son Tentación'. Ahí fue cuando conoció a Yahaira (Plasencia), esa noche. Yahaira estaba cantando para 'Son Tentación'. Sí (he sido testigo de un momento histórico), creo que él fue a verla", expreso la modelo en el programa conducido por Beto Ortiz.

Aída Martínez también contó que Jefferson Farfán le pidió que no publique la fotografía que se tomó con ella en redes sociales porque estaba en un proceso de separación.

Cuando Farfán salió a decir que no conocía a Martínez "ni en pelea de perros" a ella no le gustó porque consideró que no debió usar esa frase.

"Suena horrible, eso es denigrar a una mujer", indicó la modelo en 'El Valor de la Verdad'.