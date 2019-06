Aída Martínez revela el peor episodio de su vida: "Estaba al borde de la muerte" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La modelo Aída Martínez reveló en 'El Valor de la Verdad' el peor episodio de su vida. Sufrió un aborto cuando tras tener un accidente en que su vientre recibió un impacto fuerte. En ese momento, ella no sabía que estaba embarazada.

"Fue el peor episodio de mi vida. Estaba corriendo un campeonato internacional en México. Salía con un chico en ese tiempo. De haber sabido que estaba embarazada no hubiera aceptado la invitación al campeonato. Tuve una caída muy fuerte y el timón me da en el vientre", contó ante la pregunta de Beto Ortiz.

Tras sufrir en golpe, acudió a un centro médico en donde fue evaluada y le dieron de alta. Cuando estaba regresando al Perú se dio cuenta que estaba desangrándose, por lo que avisó a la aeromoza de la aerolínea.

"Me estaba poniendo amarilla, tenían que ser 6 horas de vuelo, recién íbamos en la hora 3. Le dije a la aeromoza lo que me estaba pasando. Empiezan a comunicarse con la torre para que apenas yo aterrice me manden una ambulancia. Estaba al borde de la muerte, ya me había desmayado", narró.

Cuando la llevaron al hospital para atenderla de emergencia se dio cuenta que estaba esperando un bebé y que su vida estaba en peligro.

"Me bajaron del avión, llego al hospital y escucho que dicen: 'está perdiendo un bebé'. Llega la enfermera y me dice: 'Aida estabas embarazada'. Yo perdí un bebé no porque yo quise, sino porque me caí de una moto", manifestó Aida Martínez en 'El Valor de la Verdad'.

¿Qué dijo su pareja cuando se enteró que ella estaba perdiendo un bebé?

Según contó Martínez, cuando le contó a su pareja que estaba perdiendo un bebé de él, el hombre no se apareció.

"Recuerdo que le dije al tipo con el que salía: 'estoy perdiendo un bebé tuyo'. Nunca se apareció el desagraciado", indicó.