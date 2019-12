Aída Martínez se pronunció sobre los casos de infidelidades que han salido a la luz en las últimas semanas y no dudó en calificar de “patético” el matrimonio civil que muy pronto llevarán a cabo Christian Cueva y su pareja Pamela López.

“Qué rápido Christian (Cueva)... Me parece súper oportuno que pidas la mano a tu mujer cuando te han ‘ampayado’ 300 veces con diferentes mujeres, es como que la pido ahorita o se me va. Me parece un poco patético, es evidente que lo está haciendo como para callarle la boca”, dijo la modelo arequipeña sobre la pronta boda del futbolista peruano.

Asimismo, Aída Martínez le pidió a Pamela López que se quite la venda de los ojos y hasta la comparó con la pareja de Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez.

“Si fuera una, yo le daría el beneficio de la duda, pero estamos hablando de un montón de chicas. Mujer, por Dios, quítate la venda de los ojos. Yo creo que su esposa ya se dio por vencida, ya lo aceptó así, podrían ser familia (con Blanca Rodríguez)”, agregó entre risas la exchica reality.