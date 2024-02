Alberto Menacho, empresario artístico, director de TQ Producciones, tiene un doble motivo para estar entusiasmado al anunciar la programación de espectáculos culturales que presentará este 2024. Además de los grandes nombres que propone, como la pianista Yuja Wang, Genetics, Gil Shaham, Alexander Malofeev, el Cuarteto de Cuerdas Filarmónica de Nueva York, entre otras estrellas internacionales; hacerlo desde el Teatro Municipal, es para él, otro gran acontecimiento. “Soy un enamorado del Centro Histórico de Lima, hay mucha gente que no conoce Lima porque no hay una costumbre, o por todo el alboroto que siempre hay. El centro monumental de Lima sencillamente no lo utilizan, no lo ven, no saben las joyas que hay para apreciar allí. En todas las ciudades del mundo, el centro es el lugar más caro para vivir, es de locos”, dice Menacho.

El Teatro Municipal está a la altura de cualquier escenario de primer nivel del mundo.

Está perfecto, tenemos una joya allí, sino apostamos los mismos limeños en presentar allí espectáculo de calidad, el teatro se muere.

Eres un Quijote del medio artístico, eres uno de los pocos que apuesta por traer gigantes de la música clásica, de la lírica, lo haces por amor a la cultura. Lo hago por convicción, yo soy un convencido de que esto es una necesidad, ¿me entiendes?, la cultura es parte de nuestra vida misma, y la cultura no es solamente Machu Picchu, la cultura es un cuerpo vivo, la cultura la vives todos los días. Tenemos que tener esos niveles de cultura, los músicos que presentamos, son un poco el alimento del alma, amén de la música que tocan y de la música que interpretan, nos permiten conocer las expresiones de los grandes maestros.

¿Lima ya es un plaza obligada en las giras de todas estas estrellas de categoría internacional?

Creo que hemos aportado nuestro granito de arena para eso, comenzamos con mucho esfuerzo y con mucha incredulidad colectiva, porque nadie creía lo que estábamos haciendo, pero creo que el tiempo nos dio la razón, hemos producido arriba de 100 conciertos.

La pianista china Yuja Wang será la primera atracción que presentará Alberto Menacho en el Teatro Municipal el próximo 9 de marzo.

¿Cuándo empezaste con esta aventura?

Nuestro primer concierto fue en abril del 2005, y había un paradigma. Acuérdate que varias generaciones desde los 60, no habían visto a las grandes estrellas. Y la idea preconcebida de la cultura, te digo, era vamos a ver, música clásica gris, aburrida y para gente muy mayor.

La apuesta era arriesgada pero fue toda una sorpresa.

La primera artista que trajimos fue una pianista que se llamaba Olga Kern que acababa de ganar un concurso, que en términos de competencias musicales, es como decir Wimbledon. Esta pianista rusa que medía 1.80. tenía 28 años y era una belleza, parecía una artista de Hollywood, entonces la gente como que se descuadró, cuando salió la publicidad de esta artista fue sold out del concierto, fue el primer concierto que tuvo reventa afuera.

Y este 9 de marzo, Yuja Wang, una pianista de renombre internacional, es la primera atracción que se presentará en el Municipal.

Yuja, es hoy, una de las dos o tres, pianistas del mundo, es una megaestrella, es una artista de un talento impresionante. Para tratar de salir a anunciar este concierto, no sabes la dificultad que tenemos, realmente tiene que ser un esfuerzo de todos. Es alucinante, cuando anuncio pues, no sé, a Cold Play, tengo a todos los medios, todo el mundo me llama por favor Alberto, que esto que el otro. Y anuncio a Yuja Wang y todo es distinto.

Dejarás de presentar tus espectáculos en el Gran Teatro Nacional, ¿volverás?

El Gran Teatro Nacional se tiene que manejar con seriedad, el Teatro Municipal sí lo está haciendo, hay gente de primera, como Miguel Molinari. Tiene un súper nivel, es muy conocedor de la historia del teatro y de la historia de Lima, entonces es muy importante que un personaje así maneje las cosas en un teatro. El Gran Teatro Nacional es un teatro importante, en el que se invirtió mucho dinero, es un buen teatro, ¿No es cierto? Pero se tiene que manejar acorde, con un plantel de sonidistas, técnicos, luministas, productores internos y de programación.