Como despertando de un mal sueño, el ambiente musical va saliendo poco a poco de un letargo obligado. En ambientes reducidos, con estrictos protocolos, los cantantes y las bandas toman nuevamente los escenarios y uno de ellos es Alberto Plaza. El cantautor chileno, de gran popularidad en el Perú, ofrecerá este 23 de julio en el Centro de Convenciones Bianca un recital íntimo que inicia la reactivación del sector en Lima.

“Llevo un año y medio desde mi ultimo concierto que fue en Chile y es emocionante volver a encontrarme con el público. Me siento reconfortado, además, que me hayan elegido los productores de Perú, Ecuador y Colombia para reiniciar los recitales con aforo reducido, con todas las medidas que hay que tomar para que todo salga muy bien. Estoy muy emocionado por este reencuentro”, dice el cantautor desde su casa en Tampa.

Este reencuentro será como regresar a tus raíces, con tu guitarra como fiel y única compañera.

Exactamente, estamos volviendo a empezar, es cómo encontrarse con un antiguo amor, con el primer amor. De hecho uno de mis primeros viajes fuera de mi país fue al Perú y de hecho me emociona mucho el público peruano porque siempre me ha entregado mucho cariño. He tenido conciertos que no voy a olvidar nunca, es una tierra en la que tengo grandes amigos.

¿En esta pandemia cómo te fue con la creación de canciones?

No he escrito nada. ¿Sabes lo qué pasa? Por la pandemia he estado mucho tiempo en casa y yo tengo dos hijos chicos, una niña de cuatro años y un niño de nueve meses, entonces imagínate a mis 59 estoy volviendo a empezar en todos los sentidos. Es una etapa emocionante, especial y distinta, pero para componer, en mi casa no hay condiciones, el ambiente está complicado, la creatividad, en estos momentos se encuentra un poquito postergada.

El rubro de la música sigue postergado, en crisis y trata de levantarse...

La música y los espectáculos son lo último que se recuperará, están al final de la lista. El mundo del espectáculo incluye a miles de personas, no solo el que da la cara en un concierto, también está el empresario, la gente de sonido, luces, de escenario, la que arrienda las sillas, la señora que vende sándwich. Es un sector que sigue viviendo una situación nunca antes vista, muy rara.

Una experiencia que muchos afirman ha sido una prueba para el ser humano.

Lo primero que pienso es que lo sucedido me parece muy extraño, Nunca pensé vivir un cierre total del planeta entero ante una situación que no se ha sabido manejar correctamente.

Tú siempre has dado tu opinión sobre la actualidad política de tu país. Hay quienes dicen que un artista no debe hacerlo.

En Chile hemos vivido un proceso muy duro en los últimos años, una etapa muy violenta de una confrontación que no se veía desde las épocas más duras del quiebre inconstitucional de Pinochet. Entonces evidentemente yo salí a dar mi punto de vista, que creo que es la correcta y que es defender los valores que yo estimo de pro supervivencia.

Eso de decirle a los artistas: ‘zapatero a tus zapatos’, cuando se manifiestan sobre política ya forma parte del pasado.

Todos tenemos una responsabilidad social, hay quienes deciden hacer su contribución desde una posición menos participativa en lo político, pero yo no. Nadie puede criticar al otro porque tomó una decisión, hay que respetarnos unos a otros y que cada uno aporte con lo suyo. Eso sí, yo nunca he utilizado mis canciones como herramienta política.

¿Y no te han ofrecido candidatear para un partido político?

Me lo han propuesto y he estado analizándolo seriamente, pero es una decisión que es familiar, no personal. Mi deber hoy se encuentra en la familia y en la música, por el momento no voy a tomar ninguna otra decisión.