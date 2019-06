Aldo Miyashiro: "No podría vivir en otro país que no sea Perú”

El mismo hombre que hoy vemos como “Ignacio” en Señores Papis y que en las noches conduce La banda del Chino, en algún momento descubrió su pasión por contar historias a través de un curso electivo en la universidad. El actor y conductor de televisión Aldo Miyashiro ha logrado ganarse el cariño del público a través de sus personajes en las series La Gran Sangre (2006) y Misterio (2004). Actualmente disfruta de su regreso a la ficción en la pantalla chica con la última novela de Del Barrio producciones.

¿El amor por escribir nació a raíz de tu gusto por la actuación?

No. Estuvo desde antes. Cuando entré al taller de teatro, le dije al profesor: “No quiero actuar, pero le puedo ayudar con el guión”. Aunque igual me mandó a actuar (risas).

¿Cuál es el trabajo artístico que más te ha marcado?

Hacer las series de televisión La Gran Sangre y Misterio. Esos dos trabajos probablemente me dieron un conocimiento de lo que iba a pasar.

¿Se puede realizar esos contenidos teniendo como público a la sociedad actual?

Ambas (series) marcaron una época. A pesar de que podrían parecer violentas, tenían un contenido interesante. Misterio hablaba de muchísimos temas del país y del fútbol; en La Gran Sangre, creamos la posibilidad de hacer las cosas bien. Así que yo creo que sí vimos buenas historias.

¿Crees que funcionaría un remake de estas series?

Sí. Por algo se han quedado tanto tiempo en el recuerdo de la gente. Todavía las personas me gritan en la calle: “Habla, ‘Cara dura’, ‘Tony’” (risas).

¿Es necesario que un actor empiece a producir su propio contenido?

Sí, porque a veces hay proyectos muy personales o que deseas hacer, pero que nadie quiere comprar. Entonces, si uno tiene las herramientas, hay que lanzarse al juego. En mi caso, eso es lo que he hecho.

¿En algún momento la fama te hizo perder el rumbo?

No. Mi núcleo más cercano siempre me ha aterrizado. Sé que no soy más por trabajar en esto, pero tampoco soy menos.

"En una época, el espectáculo era sobre gente que solo estaba en el set por sus escándalos”

¿En algún momento te ha interesado la internacionalización?

Me propusieron hace un par de años realizar una serie afuera, pero ahora eso está fuera de mi órbita. Tengo un programa aquí que paga mis cuentas. Además, la internacionalización tampoco es algo que me quite el sueño; debe ser muy bonito, pero yo no podría vivir en otro país que no sea este.

¿Es complicado vivir de la actuación?

Sí. En un país como este, más todavía. Yo debo sentirme afortunado de vivir de lo que me gusta.

¿Te gustaría que tus hijos sean actores?

No. No lo digo porque no me guste mi carrera, sino porque es difícil; pero si ellos quieren hacer eso, los apoyamos.

Hemos visto que tu programa tuvo un cambio en su contenido. ¿Cuál fue el motivo?

Así es. Un día me senté con mi equipo de producción y les dije: “Ya no quiero hacer contenido sobre gente a la que no le gusta hacer nada”, porque espectáculos es para la gente que hace teatro, cine, televisión y en una época el espectáculo era sobre gente que solo estaba en el set por sus escándalos. Así que propuse hablar solo sobre las personas que vengan a presentar sus obras o películas.

Comentaste que, a raíz de tu campaña para ayudar a Universitario a saldar sus deudas, recibiste amenazas. ¿Ha vuelto ocurrir?

Sí. Todavía hay indirectas, me mandan mensajes por Twitter; pero la verdad es que no le hago mucho caso. No entiendo quién podría mandar esas amenazas, porque lo único que quiero es ayudar al club. No quiero hacerle daño a nadie; solo deseo que el equipo esté donde se merece.

Cambiando de tema, ¿qué le dirías al Aldo de hace diez años atrás?

Que esté tranquilo, porque vamos a seguir peleando para conseguir lo que queremos. Todavía está lejos, pero sucederá.

¿Cuál es el mayor sueño que tienes a nivel profesional?

Quiero realizar un tema de ficción que pueda emocionar a muchísima gente al mismo tiempo.

Perfil

Aldo Miyashiro, conductor de televisión y guionista. En el 2015, escribió y dirigió la película Atacada. En el 2017, escribió, dirigió y actuó en Once Machos. Actualmente conduce el programa La banda del Chino.

En el 2008 año en que inició en la conducción junto a Beto Ortiz, en el programa Enemigos íntimos.

Y el año pasado dirigió la cinta Sangra, grita, late ganó un premio en el Audience Award-Best Feature Film.