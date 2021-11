A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorria brindó detalles de su estado de salud luego de que el pasado 30 de octubre fuera operada de emergencia por una lesión en el pie.

La chica reality confesó que se está empezando a desesperarse por su poca actividad.

“Hola mis chicos bellos, ¿Cómo están? Día 4 de mi operación. El dolor no fue tan intenso, pero me paro despertando a las 5 a.m., desde hace cuatro días. Desayuno tempranísimo, creo que el medicamento me quita el apetito”, explicó en un video difundido en su Storie de Instagram.

“Ya me comienzo a desesperar, me empezó a picar el yeso. Así que nada que decirles que ahí voy, creo que en tres días tengo cita con el doctor”, acotó.

Asimismo, la empresaria también le agradeció públicamente a su pareja Said Palao por acompañarla en este momento complicado que le tocó vivir.

“En estos momentos el apoyo de las personas que te quieren es muy importante, ya que uno anímicamente se derrumba. Gracias Said Palao por estar conmigo casi todo el día cuidándome”, escribió sobre una imagen donde ambos aparecen recostados sobre una cama.

Alejandra Baigorria en cama tras operación

El pasado viernes 30 de octubre, Alejandra Baigorria contó a sus fanáticos que iba a ser operada de emergencia porque se rompió el talón de Aquiles mientras participaba en una de las competencias de “Esto es guerra”. Este anuncio preocupó a sus fans; sin embargo, la modelo y empresaria ya recibió el alta médica y ahora permanece guardando reposo en su domicilio.

