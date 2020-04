Alejandra Baigorria anunció en redes sociales que ya comenzó con la confección de mascarillas para donar a quienes más lo necesiten en medio de la pandemia por el coronavirus.

“No todo en la vida es GANAR... También hay que sacrificar y DONAR, AYUDAR a los que más nos necesitan en esta gran crisis que atraviesa nuestro amado Perú. Hay que pensar que no todos tienen la suerte de pasar una cuarentena con comodidades y relajos, así que PIDO que seamos conscientes, hay gente que esta PASANDO HAMBRE sin tener ninguna protección (mascarillas, guantes) contra el #COVID19”, escribió la chica reality.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Rubia de Gamarra’ contó que trasladó sus máquinas hasta La Victoria gracias al apoyo del alcalde George Forsyth, donde logró instalar un taller para la confección.

“Mi granito de arena esta aquí... Pero siento que no es suficiente, quiero hacer más y en eso me estoy enfocando. Saben por qué?? Porque si TODOS no ayudamos, no nos unimos, no acatamos reglas ESTO SERÁ PEOR... Por favor, de corazón, EMPATÍA con los más vulnerables. Ayuda y #QUEDATEenCASA”, agregó Alejandra Baigorria en un reciente mensaje que envió a sus seguidores.