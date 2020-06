Alejandra Baigorria utilizó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores. En una de ellas, comentó que está soltera y que no mantiene ninguna relación sentimental con George Forsyth.

La chica reality también comentó que por el momento no está buscando un romance. Sin embargo, sorprendió a más de uno al confesar que le gustaría tener hijos y está considerando la opción de inseminación artificial.

“Tengo 31 años y de hecho ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto y he pensado una vez en el tema de inseminación artificial”, confesó en sus redes sociales.

SOBRE VANESSA TERKES

Alejandra aseguró no conocer a Vanessa. Además, aseguró que Forsyths su amigo y desconoce los problemas que haya tenido él con Terkes.

“No la conozco. No sé cuál ha sido su tema, no tengo nada que ver ahí. Hice un tema con Forsyth de solidaridad, es mi amigo. Más allá de los problemas que ellos tengan, no tengo absolutamente nada que ver”, dijo al inicio Baigorria.

Además, la integrante de Esto es Guerra sostuvo que George Forsyth no necesita realizar ninguna campaña pues las encuestas demuestran que tiene el respaldo de muchos peruanos.

“Ella (Vanessa Terkes) no me conoce bien, pero yo soy una persona que jamás se prestaría para esas cosas y sinceramente, George no necesita hacer ninguna campaña. Las encuestas lo han votado solo”, agregó.