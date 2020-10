Esta semana en “Esto es Guerra” Ducelia Echevarría y Rafael Cardozo aceptaron el reto de imitar a Said Palao y Alejandra Baigorria. Frente a las cámaras de “América Espectáculos”, la empresaria mostró su desacuerdo con la interpretación de sus compañeros.

“La verdad que me parecen en actuación Rafael y Ducelia que les falta”, enfatizó Baigorria al ser consultada sobre el tema. Además, sostuvo que la actuación de ambos no le provocó reír. “A mí no me da risa porque para que me hagan reír tienen que ser buenos actores. No podemos pedir mucho”, añadió.

Asimismo, la chica reality admitió que en las competencias Ducelia le está llevando ventaja; sin embargo, eso no la desalienta pues afirmó que se está preparando para la semifinal.

“Yo estoy perdiendo por el tema de definiciones, pero yo estoy más rápida, eso es lo importante. Me estoy preparando para la semifinal, ese circuito es mío”, agregó.

Alejandra Baigorria desaprobó imitación de Ducelia Echevarria

VIDEO RECOMENDADO

Michelle Soifer denunció haber sido perseguido por sospechoso auto

Michelle Soifer denunció haber sido perseguido por sospechoso auto