La chica reality Alejandra Baigorria apareció furiosa, a través de sus redes sociales, a denunciar que había sido víctima de un robo a su tienda.

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria relató que un ladrón había ingresado a uno de sus locales en Gamarra para llevarse varias prendas de ropa.

“Me robaron y se han equivocado porque yo no lo voy a dejar pasar. Aquí tengo las imágenes. Te voy a atrapar, te lo juro. No me voy a dejar jamás. Porque en este país si alguien no hace nada todo seguirá igual”, escribió la novia de Said Palao.

En el ‘storie’, la ex participante de “Esto Es Guerra” se dirigió al usurpador para advertirle que lo encontraría, ya que tenía el registro de sus cámaras de seguridad. Además, mostró las imágenes del presunto hurto. “Cayeron en la tienda equivocada, en la mía. (...) Porque yo no me voy a quedar callada, los videos que yo tengo donde se te ve tu cara de ladrón, tu cara de flojo, que en vez de estar trabajando por tu familia, estás robando”, expresó.

“Vas a ser la vergüenza de tu familia, de la gente que te conoce porque yo te voy a sacar acá en mis historias y no voy a parar hasta descubrir quién eres y dónde vives. Yo misma voy a ir a buscarte para que me devuelvas esos jeans que te robaste”, agregó Baigorria.

