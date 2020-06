Alejandra Baigorria sorprendió en las redes sociales al publicar un curioso mensaje junto a una fotografía en la que aparece sacando la lengua.

“Saca la Lengua... Y ríe princesa... Que nada ni NADIE TE HAGA estar mal... Es TU VIDA, ES MI VIDA... Critiquen, Hablen... Y tú y yo seguimos en camino al éxito con lucha y trabajo, con ayuda y con amor...”, escribió la popular ‘Rubia de Gamarra’ en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que la publicación de Alejandra Baigorria se dio luego de las declaraciones que hizo Vanessa Terkes sobre el romance que estaría iniciándose entre la chica reality y George Forsyth. La actriz peruana les deseó felicidad; sin embargo, sus palabras no habrían sido del agrado de la integrante de ‘Esto es Guerra'.

El post en la popular red social alcanzó más de 5 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios que apoyan a Alejandra Baigorria. Asimismo, muchos de sus seguidores señalaron que su mensaje también haría alusión al alcalde de La Victoria.

Cabe señalar que hasta el momento ninguno de los involucrados ha aceptado que exista una relación sentimental entre ellos. Por su parte, Vannesa Terkes sostuvo que los coqueteos entre ambos sería “una estrategia” para que George Forsyth llegue con buenas miras a las elecciones presidenciales a realizarse en el año 2021.

Alejandra Baigorria habla sobre ser madre

La chica reality también comentó que por el momento no está buscando un romance. Sin embargo, sorprendió a más de uno al confesar que le gustaría tener hijos y está considerando la opción de inseminación artificial.

“Tengo 31 años y de hecho ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto y he pensado una vez en el tema de inseminación artificial”, confesó en sus redes sociales.

