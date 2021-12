La joven empresaria e integrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria se animó a mostrar la recuperación de su pie, tras ser sometida hace más de un mes a una operación debido a que se rompió el talón de Aquiles durante un reto en el reality de competencia.

Baigorria contó a sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram que ya se está recuperando, aunque su pie aún se mantiene hinchado. Además, mostró la gran cicatriz que le ha dejado la operación.

Sin embargo, la exintengrante de los ‘combatientes’ está emocionada por su progreso y quiso compartirlo a través de un video que colgó en sus historias de Instagram.

“Aquí está mi piecito, está un poco hinchado, miren como se pone acá. ¿Quieren ver mi progreso? Hoy día fue al doctor, está hinchado, tengo una pelota todavía. Aquí está mi cicatriz, se me hace una pelota y se me pone rojo. Aquí (mostrando una zona de su pie) me quitaron un punto que se había quedado”, se escucha decir a la joven empresaria.

Hace un mes Alejandra sufrió la ruptura del tendón de Aquiles, en ese momento aseguró que sufrió mucho “he temblado del dolor, hasta casi me desmayo”, detalló. Debido a esta grave lesión, la combatiente ha tenido que dejar el reality ‘Esto es guerra’, pero continúa pendiente de su empresa.

Alejandra Baigorria muestra su recuperación.

