Alejandra Baigorria se pronunció sobre la posibilidad de iniciar una relación sentimental con su amigo Mario Irivarren, luego que días antes ambos resaltaron las cualidades del otro. La llamada ‘rubia de Gamarra’ no se mostró muy convencida de esa posibilidad, aunque consideró a Irivarren como un ejemplo de hombre.

“Uno puede destacar su belleza o su madurez, eso no quiere decir que pase algo. A Mario lo pongo como ejemplo de hombre. Ojalá que me pueda enamorar de alguien como Mario, pero no se dio”, manifestó Alejandra Baigorria en una entrevista para América.

Recordemos que estos comentarios sobre la posibilidad de ver juntos a la carismática empresaria y su compañero en varios realities, surgió cuando el vidente Reinaldo Dos Santos manifestó que Alejandra Baigorria ya conocía al hombre de su vida, ‘pero no se había dado cuenta'.

En tanto, Mario Irivarren también se pronunció sobre estas predicciones de Reinaldo Dos Santos, que han dado mucho que hablar.

“(La predicción) está más fría que el polo norte. Me gustaría conversar con él y que me explique sus argumentos. No le va a ligar”, manifestó Mario Irivarren.

Días antes, Mario Irivarren había escogido a Alejandra Baigorria como la chica más sexy, incluso, sobre su exenamorada Ivana Yturbe. “Está en su mejor momento y va a ser la primera dama”, manifestó.

Alejandra Baigorria consideró a Mario Irivarren como un ejemplo de hombre. (América)