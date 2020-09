A pesar del difícil momento que afronta Alejandra Baigorria debido al accidente que sufrió su madre Verónica Alcalá, la popular ’Rubia de Gamarra’ celebró su cumpleaños número 32 y fue sorprendida por su pareja Said Palao.

A través de sus historias de Instagram, el integrante de ’Esto es Guerra’ compartió unos videos de la tierna cena romántica que le hizo a Alejandra Baigorria.

En uno de los videos, se puede ver a Said Palao preparando unas pizzas caseras, para luego brindar con un vino en la cena y terminar cantando el típico “Feliz Cumpleaños”.

En otra de las imágenes, se observa a la chica reality ingresando a su cuarto, el cual encontró completamente decorado con globos de colores y varios regalos sobre la cama.

Como se sabe, Said Palao y Alejandra Baigorria comenzaron una relación sentimental hace unas semanas, luego de un tiempo de que ambos terminaron con sus respectivas exparejas.

El romance entre los chicos reality salió a la luz gracias a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, que mostró a los ‘combatientes’ besándose en la terraza de su casa luego de haber realizado una parrillada.

Alejandra Baigorria preocupada por su madre

La madre de Alejandra Baigorria, María Verónica Alcalá, fue intervenida de emergencia tras sufrir un fuerte accidente el pasado fin de semana mientras paseaba en su skate. Tras días difíciles, la integrante de ‘Esto es Guerra’ compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorria compartió una fotografía de su madre cargándola cuando era bebé. Junto a la tierna imagen publicó un extenso y conmovedor mensaje de aliento.

“Madre es madre, con todos tus defectos eres la mejor, todo lo emprendedora lo aprendí de ti, conocí Gamarra desde chiquita por ti, soy una mujer fuerte por ti. Me siento orgullosa de tener una madre como tú, a pesar de nuestras peleas, de no pensar en algunas cosas igual, tú eres mi mamá, la mujer que me dio la vida, que me cuidó y me enseñó a ser independiente y luchadora”, escribió la empresaria.

