La ex participante de “Esto Es Guerra” Alejandra Baigorria reveló si se arrepentía del rechazo que tuvo, en el pasado, hacia los sentimientos de Mario Irivarren.

Cabe mencionar que en el desaparecido programa reality ‘Combate’, hubieron rumores sobre un posible romance entre la empresaria y el modelo. Sin embargo, se supo recientemente, por parte del mismo chico reality, que su amor no fue correspondido.

Este viernes 17 de febrero en ‘Mande Quien Mande’, la pareja de Said Palao señaló sentirse segura de que hizo lo correcto. “No, obviamente que no porque tenemos una muy buena amistad, hemos seguido teniendo una buena amistad”, indicó.

“Fuimos amigos, lo quise, me pareció un chico A1 y, en verdad, yo no voy a engañar sus sentimientos ni los míos, simplemente cuando se propuso por ahí algo, se pusieron las cosas en claro y listo, pero no dejo de pensar que es un chico increíble y que se merece una chica A1″, agregó Baigorria.

Alejandra Baigorria enfurece tras robo en su tienda: “Te voy a atrapar, te lo juro”

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria relató que un ladrón había ingresado a uno de sus locales en Gamarra para llevarse varias prendas de ropa.

“Me robaron y se han equivocado porque yo no lo voy a dejar pasar. Aquí tengo las imágenes. Te voy a atrapar, te lo juro. No me voy a dejar jamás. Porque en este país si alguien no hace nada todo seguirá igual”, escribió la novia de Said Palao.

En el ‘storie’, la ex participante de “Esto Es Guerra” se dirigió al usurpador para advertirle que lo encontraría, ya que tenía el registro de sus cámaras de seguridad.

