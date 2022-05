Tras revelar que todavía no está comprometida, la modelo y empresaria Alejandra Baigorria fue confirmada como la nueva invitada del programa “En esta cocina... Mando yo”, donde hará dupla con el chico reality Facundo González.

Sobre sus dotes culinarios, la exintegrante de “Esto es guerra” aseguró que si bien no es una experta en la cocina, si se da sus gustos y engríe a Said Palao con lo mejor de su sazón.

“Claro, yo conquisto por el estómago, yo consiento a Said por el estómago. No soy una experta cocinando, pero domino mi cocina, los espaguetis me salen muy buenos, por ejemplo. Pero, más que eso, le pongo mucha atención a la forma en la que atiendo”, manifestó.

“Yo soy buena dirigiendo, por eso llevo mis empresas muy bien, tengo voz de mando en la cocina y en la casa”, agregó la exintegrante del equipo de los ‘combatientes’ en “Esto es guerra”.

Sobre una presunta pedida de mano, Alejandra dijo lo siguiente: “No hay anillo aún, si lo tuviera, ya lo hubiese mostrado. Por ahora estamos bien, estamos creciendo como pareja, ambos tenemos muchos proyectos, y ya todo se verá más adelante”.

