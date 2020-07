El programa de Magaly Medina sorprendió al anunciar para su edición de esta noche un ‘ampay’ entre los chicos reality Alejandra Baigorria y Said Palao.

“¡Ampay! Alejandra Baigorria y sus chapes locos con Said Palao”, se escucha decir en el avance del programa de espectáculos.

En las imágenes difundidas se puede ver a los integrante de ‘Esto es Guerra’ dándose varios besos en lo que sería la terraza de un departamento.

Asimismo, debido a la oscuridad de la noche, en el corto clip no se puede distinguir a los chicos reality. Además, Said Palao se encuentra con una capucha de color gris, por lo que no se puede apreciar con claridad su rostro.

Cabe mencionar que la expareja de Said Palao fue la chica reality Macarena Vélez, con quien mantuvo una relación de varios años. Por su parte, Alejandra Baigorria mantuvo una relación sentimental con Arturo Caballero y, poco después, fue vinculada con el alcalde de La Victoria George Forsyth.

Alejandra Baigorria revela que congeló sus óvulos

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorria se mostró feliz luego que ser intervenida para extraer sus óvulos. Pues tal y como lo comentó días atrás, desea cumplir su sueño de convertirse en madre.

“Lista para mi operación para poder hacer la extracción de óvulos y el congelamiento, obviamente. Estoy súper contenta, tranquila, ya les voy a ir contando cómo va todo pero estamos bien aquí, ya por comenzar”, dijo Baigorria al llegar a la clínica de fertilidad.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina no se contiene y termina revelando cuánto gana

Magaly Medina se pasa de imprudente y termina revelando cuánto gana (TROME)