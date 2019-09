Alejandra Guzmán sobre distanciamiento con su hija Frida Sofía: "Nunca voy hablar mal de ella"

Síguenos en Facebook

Alejandra Guzmán durante la conferencia de prensa que brindó para dar detalles de su presentación en la Arena Ciudad de México, se dio un tiempo para hablar sobre el distanciamiento con su hija Frida Sofía.

Como se recuerda, Frida expuso en sus redes sociales que su madre mantenía una relación con su exnovio, motivo que provocó un distanciamiento entre ambas.

'La Guzmán' prefirió no entrar en dimes y diretes con su hija, por el contrario, manifestó que desea abrazarla y que nunca podría hablar mal de ella.

"A mi hija le deseo lo mejor. Tiene todo para llegar mucho más allá que yo. Desde pequeña la metí a estudiar, me da gusto que haga lo que ella quiera. Que tenga su carrera, que forme todo lo que cualquier persona sueña con hacer", dijo ante los medios.

“Siempre voy a estar para ella, siempre la voy a amar, nunca voy hablar mal de mi hija, nunca voy hablar mal de mi sangre. Lo que más le deseo es que sea feliz, que encuentre lo que le haga feliz en la vida. Que encuentre amor, quien la ame, la respete y le dé su lugar”, agregó.

Alejandra Guzmán aseguró que los problemas que ha tenido con su hija se han hecho mediáticos debido a que Frida Sofía es figura pública.

"Estos asuntos pasan, pero nada más porque soy famosa se conoce, pero realmente todos hemos pasado por un mal momento, por una discusión", reveló.

Durante la conferencia la intérprete de “Hacer el amor con otro” fue cuestionada sobre el aborto que Frida tuvo.

"Yo no puedo hablar de algo que no es mi cuerpo. Yo no sabía de todo esto. Yo respeto su cuerpo y su decisión, pero yo no soy la que debe hablar de ese tema", respondió al respecto.