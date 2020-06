Se rompió la relación entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán. Así lo confirmó el propio artista para el programa Ventaneando.

“No he hablado con ella, mi relación con ella está rota”, dijo Enrique y ante el consejo de recuperar la relación añadió: “No creo que deba hacerlo porque ella busca eso, ella busca escándalo a través de insultar a su familia, y los insultos a la familia pues ya los recibí, ya los recibió su mamá, ahora que insulte a sus parientes del lado de su papá o qué sé yo, pero de parte mía yo ya no le doy un minuto más de publicidad”, señaló Enrique Guzmán.

“Está enferma de algo que no sé qué es… dicen que la edad es una enfermedad que se quita con el tiempo”, agregó el artista.

También contó que está preparando un programa digital que se llamará ‘Guzmán a la carta’.