Alejandro 'Choledo' asegura que se entregará tras pedido de extradición (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El cómico Carlos Álvarez estuvo hoy para celebrar los 50 años de Diario Ojo e imitó al prófugo ex presidente Alejandro Toledo, luego de que la Corte Suprema aprobó el pedido de extradición por las investigaciones de los presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht.

'Alejandro Choledo', nombre del personaje creado por Carlos Álvarez, mencionó que se "entregaría" a la embajada de Israel porque no piensa regresar a Lima.

Por otro lado, Carlos Álvarez señaló que no tiene ningún comentario luego de que Carlos Vilchez aseguró que no volvería a trabajar con él porque "no hay química laboral".

"Yo no tengo ningún comentario al respecto, pero sí debo agradecer la invitación a JB, la pasamos muy bien. Fue un sketch muy bonito, la pasamos muy bien. Recordamos viejos tiempo, lo cual demuestra que hay mucha química", explicó el humorista.

También expresó su deseo de trabajar por Lima si llega a convertirse en alcalde de la ciudad.