Alejandro Fernández se quebró al comentar sobre crisis económica de los músicos por la pandemia

El reconocido cantante mexicano Alejandro Fernández mostró su lado más sensible y se quebró durante una entrevista a través de internet con el programa “Uforia Hangout Sessions”, en el que comentó acerca de la crisis que pasan los músicos por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Si nosotros los cantantes la estamos pasando mal... imagínate los músicos. Los músicos no tienen trabajo, están parados totalmente y es muy triste ver cómo la están pasando”, dijo el cantante de música ranchera en la entrevista con el programa estadounidense.

El hijo de Vicente Fernández, con la voz entrecortada añadió: “De verdad, me rompe el corazón... La verdad... perdón… ver a los mariachis afuera de la calle tocando gratis... es muy triste verlos sufrir, es nuestra familia finalmente”.

Por otra parte, el artista mexicana contó que durante el confinamiento vivió “ataques de ansiedad, desesperación y no ha sido nada fácil, pensamos que no iba a durar tanto tiempo. Hemos estado trabajando, no en el escenario, pero sí con colaboraciones y cosas así... me vino a partir la madre porque estaba feliz con la gira más importante en mi carrera, ‘Hecho en México’”.

Sin embargo, “El Potrillo” contó que la cuarentena le fue útil para modificar ciertos hábitos. “Me doy mis permisos para poder probar ricos platillos”, reveló. “Traté de aplicarme y empezar a llevar una rutina, como despertarme temprano, hacer ejercicio, comer bien, salirme a correr a la playa, meditar”, agregó.

