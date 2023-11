El calculador Patricio de la telenovela “Corona de Lágrimas” y el atormentado Rodolfo Lazcano de “¿Quién mató a Sara”, son solo dos de los personajes que han popularizado internacionalmente al venezolano Alejandro Nones, que en la actual temporada televisiva integra el elenco protagónico de la serie “Pacto de sangre”, que estrena la plataforma VIX. En la apasionante historia, el actor encarna a Benjamín, a quien la vida coloca en una situación extrema junto a cuatro amigos, en medio de una despedida de soltero que termina en tragedia.

En “Pacto de sangre” nos encontramos con una historia que nos muestra cómo reacciona el ser humano ante situaciones límite.

Es una historia que nos muestra cómo la vida puede cambiar en un segundo. La magia que hay en mi personaje, lo que me parece muy interesante como actor de esta historia es descubrir lo que hay detrás de un personaje que está al límite, lidiando con reacciones, que desde lo racional serían de una manera. Ante todo esto, hay que darle ese toque de humanidad, de realismo, y poder vivir con verdad las situaciones de estos personajes. Es un reto y una experiencia muy bonita para mí, como actor sobre todo.

”Pacto de sangre”, como tu anterior serie “¿Quién mató a Sara”?, reafirman que la televisión en plataformas por streaming es la tendencia... s Más que el futuro, es el presente, en realidad, hoy la posibilidad de tener tantas ventanas y tantos lugares donde se puedan ver contenidos, le da un empoderamiento fabuloso al espectador que es capaz de decir cómo, cuándo, a qué hora lo veo, si no me gusta, lo quito. Creo que las plataformas aceleran la competencia y en el espectador se le va refinando el ojo, va teniendo una necesidad de exigir un mejor contenido.

Una exigencia que también va para la señal abierta que tiene que apostar por contenidos más arriesgados y con mejor factura. La diversidad siempre es maravillosa, todos tenemos gustos diferentes, hay historias que han sido parte de nuestra esencia a lo largo de los años. Sin duda también hemos ido evolucionando, transformando, conectándonos a distintas formas, por actuaciones, por el lenguaje visual de las cámaras o por otro tipo de narrativa. Jamás voy a entrar en ese punto de decir que está mejor, que está peor, para mí es maravilloso que se cuente cada historia, si alguien tiene necesidad de contarla, simplemente eso para mí es suficiente, eso es bonito.

Serie narra la historia de cuatro amigos que se enfrentan a un hecho inesperado en una despedida de soltero.

¿Qué debe tener un papel o un personaje para que lo elijas, para decir por este voy a apostar? A mí me pasa que tengo que sentir una conexión con la historia como lector, tiene que tocarme y hacerme sentir cosas, no lo busco tanto desde mi personaje, tiene que haber como una cuestión mucho más especial de dónde me conecta a mí la historia, qué elementos de esa historia da mi personaje, y la profundidad y la búsqueda de mi crecimiento actoral. Hoy en día hago un análisis de qué representaría ese proyecto a mi carrera y si tiene congruencia o no con mi búsqueda o con mi crecimiento, y a dónde quiero llegar.

¿Elegirías un personaje pequeño, pero que a ti te aporte, aunque no sea el protagónico?

Sí, de hecho, depende mucho del contexto, de la historia, si me sale hacer de extra en una película de Martin Scorsese , seguro que lo voy a hacer,

¿Y cómo te llevas con los directores? Hay algunos que son muy estrictos, pero hay otros que dejan aportar al actor. Hay directores que sí marcan y tienen claro lo que quieren, pero hay otros que dejan aportar al actor, es un proceso de complicidad. Me gustan los directores que te hablan, que te explican, que debaten y que en conversación vamos juntos. Yo creo que esto es un trabajo en equipo siempre, es un trabajo que parte de una pluma de alguien con una visión y luego llega a la visión del director y todos van aportando para poder contar una historia.

Benjamín, tu personaje en “Pacto de sangre”, es un hombre de buenos sentimientos que de pronto se encuentra frente a una encrucijada. . Es muy positivo, muy de luz, que ama realmente a sus compañeros, a sus amigos, a su familia, a la mujer que tiene, lo que ha logrado a través de los años, llevar esa relación que no solo es una fachada. Creo que es un regalo poder encarnar a Benjamín, que es el cuarto amigo, es el pilar fundamental, el que hace que estos amigos de pacto de sangre, estén juntos a lo largo de los años. Un acontecimiento terrible cambiará la vida a todos para siempre.

Y hablando de amigos incondicionales, ¿qué representa para ti la amistad.

Muchísimo en la vida, para mi la amistad es muy importante, es algo a lo que le doy muchísimo valor, mis amigos son parte importantísima de mi vida y así lo vivo, son familia para mí.