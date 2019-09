Alessandra Fuller es captada junto a joven, pero al ver cámaras lo deja solo y él reacciona mal (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Alessandra Fuller fue captada por las cámaras de 'Válgame Dios' mientras caminaba siendo abrazada por un misterioso joven y junto también a su amiga Luciana Fuster.

En las imágenes que difundió el programa, se puede ver a la actriz al lado de un chico que la abraza en todo momento e, incluso, le agarra de la mano.

Sin embargo, al ser abordada por el reportero y las cámaras, Alessandra Fuller da un grito y rápidamente suelta a su acompañante dejándolo solo para caminar junto a Luciana Fuster.

Esta actitud no fue bien recibida por el joven, quien comenzó a reclamarle alzando la voz. "¿Así estamos? ¡Cómo me vas a dejar solo! Ale, ¿cómo vas a caminar con estos tres idio***? Mira cómo se comportan, pero no se comportan bien”, se escucha decir al muchacho.

En ese momento, Alessandra Fuller regresa con él para calmarlo y continúa caminando a su lado. Pero, opta por aclarar ante cámaras que el chico es solo su amigo.

"No, no es mi novio, somos amigos del cole", explicó la expareja de Pablo Heredia, quien ya lleva más de un año de estar soltera.