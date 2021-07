A sus 26 años Alessandra Fuller ha protagonizado varias telenovelas, su rostro ha sido habitual en populares comerciales, tuvo un protagónico en una película y como si esto fuera poco, ahora nos sorprende con “Alcanzar un sueño”, un libro en el que busca inspirar a los jóvenes a luchar por lo que quieren. “Es como un sueño idealizado, como un amor platónico. Nunca me imaginé que un libro se haría realidad a esta edad, me imaginaba que iba a ser algo que se dé cuando esté mucho más adulta, mucho más cuajada, pero definitivamente a veces la vida te sorprende”, nos dice la flamante escritora.

¿Se hace tan difícil alcanzar lo que uno quiere en la vida?

Vivimos en un mundo que constantemente te va implantando el concepto de que todo va a ser difícil, probablemente haya mucha competencia, pueda ser complicado, pero constantemente te van inyectando muchos miedos y no es fácil salir de ese lugar. Para lograrlo, hay que visibilizarlos para poder comprender que todo es posible si uno lo cree.

Apelando a tu experiencia, ¿todo lo que te van diciendo durante tu crecimiento, bueno o malo, repercute en tu personalidad?

Definitivamente, uno es como una esponja y sobre todo en la etapa de crecimiento vas absorbiendo lo que tienes a tu alrededor. Yo comencé a los 11 años en el ambiente artístico y afortunadamente pude rodearme de muchos profesionales, tremendos talentos como Paul Vega, Hernán Romero, Ximena Lindo, en el libro cuento paso a paso lo que ha sido para mí comenzar en este mundo.

Aprender de los grandes es todo un privilegio.

No solo ha sido importante todo lo que he podido aprender de gente tan talentosa, sino también lo vital que ha sido para mí estar rodeada de mi familia y amigos. Apoyarme en ellos desde chica fue la mejor decisión que pude tomar, para justamente no permitir que los comentarios del exterior me afecten. Hoy en día, en las redes sociales, así como hay muchos comentarios positivos, también existe bastante odio.

¿La base de todo es creer en uno mismo?

Totalmente, todo siempre va a partir de adentro para afuera, hay que saber lo que vales, debes de creer en ti y ese es el paso número uno para comenzar a volver tus sueños realidad. Si realmente crees que son posibles, así será.

¿Y cómo asumiste el reto de escribir un libro que no estaba en tus planes?

Al ser un oficio completamente nuevo para mí tengo que agradecer haber tenido a mi editora, que me acompañó durante todo el proceso para aterrizar y ordenar las ideas. Mi mente no para, es un bombardeo constante de ideas, creatividad, emociones y entonces definitivamente planteamos un hilo conductor como para tener una narrativa y ordenarlo en ocho capítulos.

¿Fue difícil contar algunos momentos especiales en tu vida?

Fue un proceso muy especial, porque definitivamente fue abrirme de una manera que nunca había experimentado, una entrega muy personal, íntima, que incluye hablar de mí desde cuando era niña. No solamente hay mucha información que no había compartido antes, también hay imágenes, fotos nunca antes vistas de chiquita que acompañan mi historia. También toco temas que han sido difíciles, la inseguridad que me ha alcanzado en el camino y siempre tratando de humanizarla lo más posible para poder conectar desde ese lugar. Si hay algo que nos toca a todos los seres humanos es la inseguridad, es bonito poder conectar con otros desde ese lugar vulnerable.

¿Cuál crees que será el aporte de tu libro?

Lo que busco con esta entrega es que los lectores cuando terminen la última página estén convencidos de que pueden volver sus sueños realidad, que no lo duden ni un instante porque creer es poder. Mi objetivo es motivarlos, inspirarlos a sacar su mejor versión de ellos a través de la perseverancia, entrega y compromiso.

¿Y habrá un segundo libro?

Me encantaría, la verdad que ha sido fabuloso, absolutamente fascinante y sublime este proceso creativo que me ha sacado de mi zona de confort, y para mí eso es de lo más rico que tiene la vida, salir de tu zona cómoda y poder encontrarte en un escenario de aprendizaje. El libro es una de las cosas más valiosas y de los regalos más grandes que me ha dado la vida, me encantaría continuar en este proceso creativo que representa el escribir.

Alessandra Fuller

Actriz. Su debut en las telenovelas con “Ven baila quinceañera” le permitió ser uno de los rostros más populares de la televisión local. Hoy presenta el libro “Alcanzar un sueño” que se publica por la editorial Penguin Random House.