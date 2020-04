Alex Pedemonte, como la mayoría de actores, ha detenido los planes que tenía en las tablas y el cine, con la obra “La Jungla” y la película “Mundo Gordo”, respectivamente, debido a la crisis ocasionada por el coronavirus.

El también productor, que ha venido trabajando en la actuación, desde hace 25 años, en Estados Unidos, nos comenta sobre los caminos que ahora tomarán sus proyectos y su punto de visto de lo que será el teatro después de la pandemia.

¿Cómo has encontrado la escena teatral en Lima?

Siento que hay muchas ganas de hacer teatro, muchísima creatividad. El teatro, desafortunadamente, es un público reducido, siempre es complicado a nivel presupuesto. A veces se siente que no hay suficiente público. Pero también hay obras comerciales que llenan salas. La impresión puede ser un poco ambigua, depende de la experiencia. El tema de reconectar con el teatro local tiene un significado personal, emocional.

¿Cómo se pueden aplicar aquí las experiencias que viviste en Estados Unidos?

Las cosas que puedo resaltar son la tolerancia y la diversidad y la aceptación a nuevas culturas.

¿Qué pasará ahora con “La Jungla”?

Retomaríamos ensayos en noviembre y la obra estaría programada para estrenar en enero de 2021, Sin embargo, dada la situación tan incierta, es difícil poder dar información que sea definitiva. Día a día estamos expectantes a las indicaciones del gobierno, pero, por ahora, siguiendo las normativas, todos los teatros estarán cerrados por lo que resta del año.

¿Y “Mundo Gordo”?

En cuanto a las grabaciones de “Mundo Gordo”, estas también se vieron interrumpidas, y, al igual que todas las productoras, Big Bang está a la espera de que todo se reactive para ver cuáles serán las acciones a tomar. Habíamos grabado prácticamente la mitad de la película y está el compromiso de que el rodaje continuara hasta su culminación pero aún es incierto cuándo retomaremos el trabajo.

¿Cómo crees que se debe reinventar el teatro tras la pandemia?

Es difícil decir con precisión ya que la ley de inamovilidad y distanciamiento físico son un gran limitante. Los actores nos alimentamos de los personajes y las historias, pero nuestro trabajo no concluye si no se lo entregamos al público, y hoy eso se convierte en un reto. Sin embargo, quiero citar las palabras del director italiano Eugenio Barba en una reciente entrevista. Le preguntaron si se podría hacer teatro tras la pandemia y contestó: “Se hace teatro por necesidad, de la forma que se pueda: en casa, por la calle, en lugares convencionales y no convencionales. Si se tiene la necesidad, se puede hacer también teatro en el infierno”. El teatro sobrevivirá.

Perfil

Alex Pedemonte es productor y actor. Fundó la compañía Proyecto Teatro, en Austin, Texas, en Estados Unidos, donde vivió por más de 25 años. Fue el primer director latino en montar una obra en español en el 90 aniversario del Paramount Theatre.