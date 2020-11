Aunque la pandemia ha tenido terribles consecuencias en diferentes aspectos en la vida de la mayoría de los peruanos, Alexandra Graña sostiene que, para ella y su familia, los efectos no han sido traumáticos ni ha habido mucho que lamentar.

“Es cierto, ha sido un momento para aprovechar en familia porque tampoco te queda de otra, pero también llega un momento en que dices “ya basta”, y ahora estamos como temiendo una segunda ola”, sostiene la actriz.

¿Cómo manejaste toda esta situación desde inicios de año?

Aunque me ha faltado muchísimo mi trabajo, la verdad que no he estado tan ansiosa. En mi familia no ha sido tan chocante este escenario, he aprovechado para hacer cosas que hace años no hacía como pintar o dedicarme un poco a las manualidades que me fascina.

¿A diferencia de otras familias, no ha sido traumático este proceso para ustedes?

En mi caso, siento que la pandemia ha tenido sus pro y sus contra, pero gracias a Dios no ha sido tan chocante. Tenía miedo que le diera Covid a mis papás, a mi papá no le ha dado pero a mi mamá sí y la pasó bien. Y sobre gente cercana, nada que lamentar felizmente.

¿Y a nivel de pareja? Ahora hemos visto una “pandemia de divorcios y separaciones”...

Los puedo entender, jajaja. No, mentira, yo sigo casada, no me he divorciado ni nada por el estilo. En verdad, yo soy una persona que sí necesita mucho su espacio y me los he tomado cuando he podido. (Con Tarik) hemos sido bastante respetuosos con el espacio del otro, y creo que por ahí no ha sido tan grave la cosa.

¿Cuál es tu perspectiva del escenario que les espera a ustedes los actores?

Creo que una de las cosas menos malas de la pandemia es que hemos entrado en la era de la tecnología a fuerza, a la mala hemos tenido que aprender y hemos tenido que ingeniárnosla.

La famosa reinvención o adaptabilidad de la que tanto se viene hablando...

Los artistas hemos explorado nuevos formatos que finalmente se van a quedar: las obras online y las clases a distancia. Creo que esa parte ha sido ciertamente positiva. Yo he tomado clases online de teatro musical, de canto y cosas que yo no me hubiera imaginado nunca tomar.

Es paradójico que el último sector en reincorporarse a las actividades sea precisamente el que le dio soporte emocional a toda la gente en la pandemia.?

¡Exacto! ¿Qué has hecho tú toda la pandemia? Has visto series, has visto teatro online y, sin embargo, nos toman como la última rueda del coche.

Digamos que es una obligación por la circunstancia.

Sí, claro, evidentemente, no queremos que haya más contagiados.

Hablemos de ‘Aislados, la serie’...

Mi personaje se entera que está embarazada durante la cuarentena, entonces en el momento en el que ella va a dar a luz, 3:00 de la mañana, en pleno toque de queda con los hospitales colapsados, y no le queda de otra que dar a luz en su casa, sola. Son situaciones extremas que nos han tocado vivir a todos los peruanos.

Y también tienes un proyecto en Willax…

“Hadas” se estrena el sábado, son programas unitarios, es un proyecto que se inició en el teatro y las hadas son personajes que te recuerdan todos los valores con los que nacemos: el valor del sentimiento, la intuición, la confianza, la fe y toda esas cosas que vamos perdiendo en el camino a ser adultos.

Alexandra Graña Petrozzi

44 años. Se inició desde muy joven en la televisión peruana con el melodrama infantil “Cero en conducta”. En 2003 llegó su primer protagónico con “Demasiada belleza”, que le servió para llegar a la televisión extranjera.