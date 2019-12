Alexandra Méndez a pareja de Christian Cueva: ''Prefiero ser soltera que cornuda''

¡No se quedó callada! En conversaciones con Trome, la modelo venezolana Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, tomó con mucho humor la futura boda civil de Christian Cueva.

“¿Lo religioso le quitará lo ‘saca vueltero’? Ja, ja, ja, por favor”, manifestó la modelo sobre el futbolista, para luego dedicarle unas palabras a su esposa: “La felicidad es relativa. Si ella (Pamela) es feliz casándose con él, que se comporta de esa manera, está bien, cada quien tiene su manera de ver el amor. Seguro está cegada o le parece muy bello su marido, que cree que no podrá conseguir otro más bueno y lindo que él”.

Alexandra también aseguró que jamás estaría con un futbolista: “¡Jamás me casaría! Es más, no estaría en sus zapatos porque no tendría un novio así. Prefiero ser soltera que cornuda ja, ja, ja”.

Por último, se animó a comparar el matrimonio de Cueva con el de Edison Flores, cuya fecha es el mismo día (21 de diciembre).

“Cuando hay amor, se ve y se siente. Ese día se casarán dos parejas, una por amor y la otra porque está destruida. Una verdadera tristeza la segunda opción, pero como digo, cada quien tiene la manera de ver y sentir las cosas”, sentenció.