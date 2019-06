Alexandra Méndez se luce feliz junto a su nueva pareja y se besan ante cámaras (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama’, sorprendió al dejarse ver al lado de su nueva pareja, un empresario norteamericano amigo de Laura Spoya.

La modelo venezolana y su novio Chris Denha viajaron junto a la ex 'Miss Perú' y su esposo al Cusco, donde fueron delatados por las fotografías que publicaban en las redes sociales.

Luego de que su nueva relación quedara al descubierto, Alexandra Méndez no tuvo problemas en besar a su pareja frente a las cámaras de 'Mujeres al mando'.

“Yo a esta persona la conozco de hace muchos años y tenemos una buena y bonita relación. Él no tiene nada que ver con la televisión, no tengo yo por qué dar explicaciones. Si yo lo valoro es por la persona que es, no por si tiene o no tiene plata”, comentó 'La Chama' al ser consultada sobre su relación con el estadounidense.