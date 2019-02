Alexandra Méndez: "A Poly Ávila nadie le hizo nada porque yo estuve a su lado" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', se presentó en el programa Válgame Dios para dar su versión sobre los hechos que ocurrieron en la fiesta de chicos reality en la que Poly Ávila denunció haber sido drogada.

"A ella (Poly Ávila) nadie le hizo nada. Para que yo diga esto es porque yo estuve a su lado (...) Yo no sé qué pensar porque ella a mí me mintió, me dijo que iba a hacer esto e hizo otra cosa, ella no me contó lo del examen, me mintió y yo soy su amiga", expresó muy exaltada la modelo venezolana.

Sin embargo, Alexandra Méndez aclaró que no llegó al mismo momento que Poly Ávila a la casa y que ella nunca se sintió mal durante la fiesta.

"El que la acompañó al grifo fue Ignacio Baladán y él no la acompañó porque se sentía mal", agregó la popular 'Chama' perdiendo el control durante la entrevista ante las constantes preguntas de Rodrigo González.

Asimismo, la 'Chama' Méndez contó que al ver a Poly Ávila muy alterada, ella junto a Nicola Porcella e Ignacio Baladán intentaron calmarla y le dijeron que la ayudarían a salir de la casa. "Yo le dije 'Poly, no tienes nada que llamar a André Castañeda porque él no tiene nada que ver acá, no lo llames'", contó la exchica reality.