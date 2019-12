La modelo Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’ en la farándula peruana, se presentó en el programa de Magaly Medina y reveló la conversación que mantuvo con la esposa de Christian Cueva cuando le contó de los coqueteos del futbolista.

El programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró las capturas de los chats que existieron entre Pamela López y ‘La Chama’ a través de Instagram, luego de que la modelo venezolana se sentara en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’.

“Pensé mil veces antes de escribirte por muchos motivos que están demás mencionarlos, pero si me atrevo a hacerlo es solo por una razón! La verdad que yo merezco saber (...) me imaginé cualquier cosa menos lo que ayer relataste, yo le comenté a mi esposo y él me dio una versión muy diferente a la que tú relatas”, se lee en uno de los mensajes que le envió la pareja del popular ‘Aladino’.

“Siento muchísimo lo que estás pasando, no sabía que estabas embarazada, mi intención nunca fue hacerte daño en realidad. La verdad fue la que conté ayer y la conté porque era una de las preguntas y lo avala un polígrafo, no es una historia inventada”, fue la respuesta de Alexandra Méndez.

Ante la negativa de ‘La Chama’ a mostrarle pruebas de los mensajes coquetos que le enviaba Christian Cueva, Pamela López le insistió en que le contara la verdad y le remarcó que el seleccionado peruano tomaría medidas legales.

“Yo no te juzgo en absoluto, como le dije a Christian, en caso eso fuese verdad, ella no me hizo ningún daño porque no nos conocemos de nada, pero quien siempre me debe respeto es él... Como te repito, tengo dos versiones completamente distintas y necesito conocer la verdad de todo”, escribió Pamela López en otro de sus mensajes.

Alexandra Méndez muestra los chats que intercambió con la esposa de Cueva (Video: ATV)